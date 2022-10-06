UEFA Avrupa Konferans: Sivasspor: 1 - Ballkani: 2

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Sabia'nın korner çizgisi üzerinden ortasında Ulvestad, 37. saniyede topu ağlarla buluşturdu. 1-0
12. dakikada Rrahmani'nin ortasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Korenica'nın şutunu kaleci Ali Şaşal uzaklaştırdı.
20. dakikada Sivasspor ceza sahasında Caner'in geri pasında rakip futbolcu Thaqi topu kazanıp sert bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
25. dakikada Krasniqi'nin ortasında topla buluşan Potoku'nun şutunu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.
31. dakikada ceza sahası içinde Krasniqi'nin pasında Potoku aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Jose Luls Munuera, Inigo Prieto, Antonio Ramon Martinez Moreno
Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Erdoğan, Uğur, Hakan, Ulvestad, Charisis, Sabia, Yatabare, Gradel
Yedekler: Buçkar, Muammer, Murat, Appindangoye, Yalçın, Njie, Angielski, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Ballkani: Frasheri, Sinani, Jashanica, Thaqi, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani
Yedekler: Balaj, Ljuljanovic, Shala, Kapra, Tusha, Maksutaj, Berisha, Lucas
Teknik Direktör: Ilir Daja
Goller: Ulvestad (dk. 1) (Sivasspor), Thaqi (dk. 20), Potoku (dk. 31) (Ballkani)
Oğuzhan Sarzep
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