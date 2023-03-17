UEFA Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın merkezinde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Fenerbahçe'yi son 16 turunda eleyen Sevilla, İngiliz ekibi Manchester United ile eşleşti. Kura sonucu milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, İtalyan temsilcisi Roma ile karşılaşacak. Bir diğer İtalyan takımı Juventus da Sporting ile mücadele edecek. Çeyrek final turunda ilk maçlar 13 Nisan'da, rövanş müsabakaları ise 20 Nisan'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Çeyrek final
Manchester United - Sevilla
Juventus - Sporting
Bayer Leverkusen - Saint Gilloise
Feyenoord - Roma
Yarı final
Juventus - Sporting / Manchester United - Sevilla
Feyenoord - Roma / Bayer Leverkusen - Union Saint Gilloise
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