İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UEFA Avrupa Ligi kupası Chelsea'nin

UEFA Avrupa Ligi kupası Chelsea'nin
UEFA Avrupa Ligi kupası Chelsea'nin

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde iki İngiliz takımının karşı karşıya geldiği mücadelede Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde iki İngiliz ekibi Chelsea ve Arsenal Bakü Olympik Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarı ortada bir oyun sergilenirken, soyunma odasına golsüz beraberlikle girildi. İkinci yarıya Chelsea çok etkili başladı. 49. dakikada Emerson'ın pasında topla buluşan Olivier Giroud gol perdesini açarken, 60. dakikada Eden Hazard'ın asistinde Pedro farkı 2'ye çıkardı. Bu golün ardından baskısını artıran Chelsea, 65. dakikada Eden Hazard'ın penaltı golüyle skoru 3-0'a getirdi. 69. dakikada Chelsea savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Alex Iwobi'nin şık vuruşu filelerle buluştu ve fark 2'ye indi. 72. dakikada maçın yıldız isimlerinden Hazard bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi. (4-1)
Chelsea, bu sonuçla tarihinde 2. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.  

Turgay Kılıç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Antalya usulü piyaz tarifi

Antalya usulü piyaz tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.