UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Canlı İzle|Beşiktaş,Trabzonspor,Başakşehir rakipleri

UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Canlı İzle...Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.
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Muhtemel rakipler şöyle:
1. Torba: Beşiktaş, Manchester United, Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Dinamo Kiev, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio
2. Torba: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt
3. Torba: Medipol Başakşehir, Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg
4. Torba: Trabzonspor, AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros