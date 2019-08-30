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UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Canlı İzle|Beşiktaş,Trabzonspor,Başakşehir rakipleri

UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Canlı İzle|Beşiktaş,Trabzonspor,Başakşehir rakipleri
UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Canlı İzle|Beşiktaş,Trabzonspor,Başakşehir rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar bugün Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kura belli olacak. Türkiye'den Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir kuraya katılacak. 48 takımın yer aldığı kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan Başakşehir 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan katılacak.

UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Canlı İzle...Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak. 

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Muhtemel rakipler şöyle: 

1. Torba: Beşiktaş, Manchester United, Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Dinamo Kiev, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio 

2. Torba: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt 

3. Torba: Medipol Başakşehir, Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg 

4. Torba: Trabzonspor, AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros  

 

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