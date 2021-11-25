UEFA Avrupa Ligi: Olympiakos: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Maçtan Dakikalar
18. dakikada Berisha'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can'ın sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
19. dakikada sol kanattan İrfan Can'ın ortasında arka direkte Berisha'nın gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.
39. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Berisha'nın kullandığı serbest vuruşta top üst ağlarda kaldı.
52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Zajc'ın şutunda savunmadan seken topla buluşan Mert Hakan'ın sol çaprazdan şutu yandan dışarı çıktı.
73. dakikada sol kanattan Reabcuik'un ortasında ön direkte topla buluşan El-Arabi'nin şutu kaleyi bulmadı.
78. dakikada Reabcuik'un sol kanattan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Lala'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
86. dakikada Mert Hakan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Kim'in kafa vuruşu dışarı çıktı.
89. dakikada sol kanattan Reabcuik'un yerden pasında kale önünde Tiquinho topu filelere gönderdi. 1-0
Stat: Georgios Karaiskakis
Hakemler: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto del Palomar
Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis (Ba dk. 26), Cisse, Reabciuk, M'Vila, Mady Camara (Bouchalakis dk. 46), Masouras (Valbuena dk. 68), Aguibou Camara, Onyekuru (Lopes dk. 46), El Arabi (Tiquinho dk. 81 ?)
Yedekler: Karargyris, Tzolakis, Markovic, Androutsos, Vrousai, Sourlis
Teknik Direktör: Pedro Martins
Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak (Szalai dk. 78), Mert Hakan (Muhammed Gümüşyaka dk. 90 ?), Sosa, Zajc (Max Meyer dk. 65), İrfan Can (Pelkas dk. 65), Rossi (Ferdi dk. 78), Berisha
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Sangare, Bartu Kulbilge, Arda Güler, Fatih Yiğit Şanlitürk, Arda Kurtulan
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Gol: Tiquinho (dk. 89) (Olympiakos)
Sarı kartlar: Ba, Tiquinho (Olympiakos)