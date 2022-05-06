UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu!

UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler bu akşam oynanan maçlardan sonra belli oldu. İskoç ekibi Rangers, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Alman temsilcisi Leipzig'i 3-1 mağlup etti. Rangers'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada James Tavernier, 24. dakikada Glen Kamara ve 80. dakikada John Lundstram atarken, Leipzig'in tek sayısı ise 70. dakikada Christopher Nkunku'dan geldi. Bu sonuçla İskoç ekibi finale yükseldi.

Gecenin diğer maçında ise Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği İngiliz ekibi West Ham United'ı sahasında 1-0 yenerek finale yükselen bir diğer takım oldu.

Rangers ile E. Franfurt arasındaki final mücadelesi 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA AVRUPA KONFRANS LİGİ

Bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu.

İlk maçta deplasmanda Leicester City ile 1-1 berabere kalan Roma, 11. dakikada Tammy Abraham'ınn golüyle rakibini 1-0 yenerek final biletini almayı başardı.

Gecenin diğer maçında ise Feyenoord, ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Marsilya ile Fransa'da golsüz berabere kalarak finale çıkan bir diğer takım oldu.

İki takım arasındaki final karşılaşması 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un Tiran şehrindeki Air Albania Stadyumu'nda oynanacak.