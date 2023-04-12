İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

UEFA Avrupa Ligi'nde, çeyrek final maçları yarın başlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde, çeyrek final maçları yarın başlayacak
UEFA Avrupa Ligi'nde, çeyrek final maçları yarın başlayacak

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final, yarın oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde, çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak müsabakalar ile başlayacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Rövanş mücadeleleri ise 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının (TSİ) programı şöyle:

19.45 Feyenoord - Roma
22.00 Bayer Leverkusen - U.S Gilloise
22.00 Juventus - Sporting CP
22.00 Manchester United - Sevilla

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.