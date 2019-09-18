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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş Slovan Bratislava ile, Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. 12 grupta toplam 48 takımın yarışacağı ligde Türkiye'den 3 takım yer alacak. C Grubu'nda Trabzonspor, J Grubu'nda M. Başakşehir, K Grubu'nda da Beşiktaş mücadele edecek. 3 Türk takımı da ilk haftayı deplasmanda geçirecek.
Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir Roma ile ve Beşiktaş ise Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:

A Grubu

19.55 (Azerbaycan) Karabağ - Sevilla (İspanya)
19.55 (Kıbrıs Rum Kesimi) APOEL Nicosia - F91 Dudelange (Lüksemburg)

B Grubu

19.55 (Danimarka) FC Kopenhag - Lugano (İsviçre)
19.55 (Ukrayna) Dinamo Kiev - Malmö FF (İsveç)

C Grubu

19.55 (İspanya) Getafe - Trabzonspor
19:55 (İsviçre) Basel - Krasnodar (Rusya)

D Grubu

19.55 (Avusturya) LASK Linz - Rosenborg (Norveç)
19.55 (Hollanda) PSV Eindhoven - Sporting Lisbon (Portekiz)

E Grubu

19.55 (Romanya) CFR Cluj - Lazio (İtalya)
19.55 (Fransa) Rennes - Celtic (İskoçya)

F Grubu

19.55 (Almanya) Eintracht Frankfurt - Arsenal (İngiltere)
19.55 (Belçika) Standard Liege - Vitoria Guimaraes (Portekiz)

G Grubu

22.00 (İskoçya) Rangers - Feyenoord (Hollanda)
22.00 (Portekiz) Porto - Young Boys (İsviçre)

H Grubu

22.00 (İspanya) Espanyol - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 (Bulgaristan) Ludogorets Razgrad - CSKA Moskova (Rusya)

I Grubu

22.00 (Almanya) Wolfsburg - Oleksandria (Ukrayna)
22.00 (Belçika) Gent - Saint-Etienne (Fransa)

J Grubu

22.00 (Almanya) Mönchengladbach - Wolfsberger AC (Avusturya)
22.00 (İtalya) Roma - Medipol Başakşehir

K Grubu

22.00 (İngiltere) Wolverhampton - Braga (Portekiz)
22.00 (Slovakya) Slovan Bratislava - Beşiktaş

L Grubu

22.00 (İngiltere) Manchester United - FC Astana (Kazakistan)
22.00 (Sırbistan) Partizan - AZ Alkmaar (Hollanda)

Oğuzhan Ort

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