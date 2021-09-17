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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Temsilcilerimizden Galatasaray, Lazio'yu 1-0 yenerek grupta liderliğe yükselirken, Fenerbahçe ise son dakikalarda kaçırdığı penaltıyla sahadan beraberlikle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu
Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2
Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0

B Grubu
PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 2-2
Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0

C Grubu
Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2

D Grubu
Olimpiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika): 2-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe: 1-1

E Grubu
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1
Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0

F Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1
Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

G Grubu
Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1

H Grubu
Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2

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