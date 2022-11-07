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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde bugün İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. basamakta tamamlayan takımlarla, Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren takımların karşı karşıya geleceği play-off turu eşleşmeleri belirlendi. Play-off müsabakaları sonucunda bir üst tura kalan takımlar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'da mücadele edecek.

Avrupa Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Barcelona - Manchester United
Juventus - Nantes
Sporting Lizbon - Midtjylland
S. Donetsk - Rennes
Ajax - Union Berlin
Bayer Leverkusen - Monaco
Sevilla - PSV
Salzburg - Roma

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