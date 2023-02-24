UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 belli oldu

UEFA Avrupa Lig Son 16 Turu rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Rakiplerini eleyen Juventus, Sevilla, Bayer Leverkusen, Manchester United, Union Berlin, Roma, Sporting ve Shakhtar Donetskson 16'ya yükseldiler.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Nantes: 0 - Juventus: 3

Midtjylland: 0 - Sporting: 4

PSV: 2 - Sevilla: 0

Monaco: 3 - Bayer Leverkusen: 5 (Penaltılarda)

Manchester United: 2 - Barcelona: 1

Union Berlin: 3 - Ajax: 1

Roma: 2 - Salzburg: 0

Rennes: 4 - Shakhtar Donetsk: 5 (Penaltılarda)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlayanlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlanırken, Anderlecht, Lazio, Fiorentina, AEK Larnaca, FC Sheriff, Basel, Lech Poznan ve Gent isimlerini bir üst tura yazdırdı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Cluj: 0 - Lazio: 0

Dnipro: 0 - Larnaca: 0

Partizan: 1 - Sheriff: 3

Anderlecht: 2 - Ludogorets: 1

Gent: 5 - Karabağ: 3 (Penaltılarda)

Basel: 2 - Trabzonspor: 0

Lech Poznan: 1 - Bodo/Glimt:0

Fiorentina: 3 - Braga: 2

Muhtemel rakipler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri saat 14.00 ve 15.00'te çekilecek kuralarda belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Ardından saat 15.00'te ise Avrupa Konferans Ligi kuraları çekilecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, "Juventus, Sevilla, Bayer Leverkusen, Manchester United, Union Berlin, Roma, Sporting ve Shakhtar Donetsk" olurken, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri ise şunlar: "Anderlecht, Lazio, Fiorentina, AEK Larnaca, FC Sheriff, Basel, Lech Poznan ve Gent."

Turgay Kılıç



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