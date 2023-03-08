UEFA Avrupa Ligi'nde, son 16 turu heyecanı başlıyor

Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak müsabakalar ile start alacak. Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak. Karşılaşmaların rövanşları 16 Mart Perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
20.45 Roma - Real Sociedad
20.45 Sporting Lizbon - Arsenal
20.45 Union Berlin - Union Saint-Gilloise
20.45 Bayer Leverkusen - Ferencvaros
23.00 Juventus - Freiburg
23.00 Manchester United - Real Betis
23.00 Shakhtar Donetsk - Feyenoord
23.00 Sevilla - Fenerbahçe
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