UEFA Avrupa Ligi'nde, son 16 turu heyecanı başlıyor

Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak müsabakalar ile start alacak. Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak. Karşılaşmaların rövanşları 16 Mart Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

20.45 Roma - Real Sociedad

20.45 Sporting Lizbon - Arsenal

20.45 Union Berlin - Union Saint-Gilloise

20.45 Bayer Leverkusen - Ferencvaros

23.00 Juventus - Freiburg

23.00 Manchester United - Real Betis

23.00 Shakhtar Donetsk - Feyenoord

23.00 Sevilla - Fenerbahçe

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