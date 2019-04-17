UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final biletlerinin sahipleri yarın oynanacak 4 mücadele sonunda belli olacak. Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonu kabul edilen UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadelelerinde Chelsea - Slavia Prag (1-0), Eintracht Frankfurt - Benfica (2-4), Napoli - Arsenal (0-2) ve Valencia - Villarreal (3-1) maçları oynanacak.

Çeyrek final kura çekimde belirlenen yarı final eşleşmelerinde de Chelsea-Slavia Prag turunun galibi ile Eintracht Frankfurt - Benfica mücadelesinin galibi karşılaşacak. Napoli - Arsenal turunun kazananı ile Valencia-Villarreal eşleşmesinin galibi yarı finalde karşılaşacak bir diğer eşleşme olacak.

Çeyrek final rövanş mücadeleleri yarın TSİ 22.00'de oynanacak.