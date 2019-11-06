UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı bugün tek maç ile başlayacak, diğer müsabakalar ise yarın oynanacak. Bu hafta Türk takımlarının 3'ü de deplasmanda mücadele edecek. D Grubu'nda Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'a, J Grubu'nda Başakşehir, Avusturya takımı Wolfsberger ile, K Grubu'nda da Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nda haftanın programı şöyle:

Bugün

F Grubu

18.50 Vitoria Guimaraes - Arsenal

Yarın

A Grubu

20.55 Dudelange - Sevilla

20.55 APOEL Nicosia - Karabağ

B Grubu

20.55 Kopenhag - Dinamo Kiev

20.55 Lugano - Malmö

C Grubu

20.55 Basel - Getafe

20.55 Krasnodar - Trabzonspor

D Grubu

20.55 Rosenborg - Sporting Lisbon

20.55 LASK Linz - PSV Eindhoven

E Grubu

20.55 Lazio - Celtic

20.55 CFR Cluj - Rennes

F Grubu

20.55 Standard Liege - Eintracht Frankfurt

G Grubu

23.00 G.Rangers - Porto

23.00 Feyenoord - Young Boys

H Grubu

23.00 Espanyol - Ludogorets Razgrad

23.00 Ferencvaros - CSKA Moskova

I Grubu

23.00 Oleksandria - Saint-Etienne

23.00 Wolfsburg - Gent

J Grubu

23.00 Wolfsberger - Başakşehir

23.00 Mönchengladbach - Roma

K Grubu

23.00 Sporting Braga - Beşiktaş

23.00 Wolverhampton - Slovan Bratislava

L Grubu

18.50 FC Astana - AZ Alkmaar

23.00 Manchester United - Partizan Belgrade