UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı bugün tek maç ile başlayacak, diğer müsabakalar ise yarın oynanacak. Bu hafta Türk takımlarının 3'ü de deplasmanda mücadele edecek. D Grubu'nda Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'a, J Grubu'nda Başakşehir, Avusturya takımı Wolfsberger ile, K Grubu'nda da Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nda haftanın programı şöyle:
Bugün
F Grubu
18.50 Vitoria Guimaraes - Arsenal
Yarın
A Grubu
20.55 Dudelange - Sevilla
20.55 APOEL Nicosia - Karabağ
B Grubu
20.55 Kopenhag - Dinamo Kiev
20.55 Lugano - Malmö
C Grubu
20.55 Basel - Getafe
20.55 Krasnodar - Trabzonspor
D Grubu
20.55 Rosenborg - Sporting Lisbon
20.55 LASK Linz - PSV Eindhoven
E Grubu
20.55 Lazio - Celtic
20.55 CFR Cluj - Rennes
F Grubu
20.55 Standard Liege - Eintracht Frankfurt
G Grubu
23.00 G.Rangers - Porto
23.00 Feyenoord - Young Boys
H Grubu
23.00 Espanyol - Ludogorets Razgrad
23.00 Ferencvaros - CSKA Moskova
I Grubu
23.00 Oleksandria - Saint-Etienne
23.00 Wolfsburg - Gent
J Grubu
23.00 Wolfsberger - Başakşehir
23.00 Mönchengladbach - Roma
K Grubu
23.00 Sporting Braga - Beşiktaş
23.00 Wolverhampton - Slovan Bratislava
L Grubu
18.50 FC Astana - AZ Alkmaar
23.00 Manchester United - Partizan Belgrade