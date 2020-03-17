UEFA, Avrupa Şampiyonası'nı 1 yıl erteledi

UEFA'nın kendisine üye ülke federasyonlarıyla yapacağı toplantı, saat 15.00 itibariyle başlarken, toplantının ilk gündem maddesi olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'yla ilgili karar da belli oldu. İlk olarak Norveç Futbol Federasyonu tarafından açıklanan karara göre, Avrupa Şampiyonası'nın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacağı belirtildi. Gündemin diğer maddeleriyle ilgili gelişmeler ise daha sonra belli olacak. UEFA, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili olarak genel durumu değerlendirip karar alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündemindeki ilk konu ise 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali. TFF, organizasyonla ilgili çekincelerini UEFA'ya aktarırken, bu maçlarla ilgili kararın, telekonferansla yapılacak olan toplantının ardından UEFA'nın kendi içinde yapacağı toplantıda belli olacağı öğrenildi.

Bozhan Memiş

