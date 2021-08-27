UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi

UEFA Konferans Ligi kura çekimi, İstanbul'un ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği Konferans Ligi, UEFA tarafından ilk kez organize ediliyor. Grup maçları, UEFA Avrupa Ligi'yle aynı gün oynanacak. 16 Eylül'de başlayacak olan maçlar, 9 Aralık'ta bitecek. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak üst tura yükselecek. İkinci olan ekipler ise, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlarla Play-Off oynayacak. Final karşılaşması ise 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da oynanacak.

UEFA Konferans Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu

LASK

Maccabi Tel-Aviv

Alashkert

Helsinki

B Grubu

Gent

Partizan

Flora Tallin

Anorthosis

C Grubu

Roma

Zorya

CSKA Sofya

Bodo

D Grubu

Alkmaar

Cluj

Jablonec

Randers

E Grubu

Slavia Prag

Feyenoord

Union Berlin

Maccabi Haifa

F Grubu

Kopenhag

PAOK

Slovan Bratislava

Lincoln Red

G Grubu

Tottenham

Rennes

Vitesse

Mura

H Grubu

Basel

Karabağ

Kairat Almaty

Omonia



Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

