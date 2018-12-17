İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uefa Kura Çekimi Canlı İzle| Galatasaray-Fenerbahçe UEFA Rakipleri

Uefa Kura Çekimi Canlı İzle| Galatasaray-Fenerbahçe UEFA Rakipleri
Uefa Kura Çekimi Canlı İzle| Galatasaray-Fenerbahçe UEFA Rakipleri

UEFA kura çekimi bugün saat 14.00'da gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi'nden elenen temsilcimiz Galatasaray ve grubundan bir üst tura yükselen Fenerbahçe'nin 2.torbadan katılım sağlayacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, canlı yayınla taraftarlar tarafından ekran başından takip edilebilecek.İşte konuya dair detaylar...

Uefa Kura Çekimi Canlı İzle... detayları ile beraberiz. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi dört takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Galatasaray ve Fenerbahçe ise seribaşı olmayan takımlardan oluşan ikinci torbadan kuraya girecek.İşte detaylar...

UEFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE VE GALATASARAY 2.TORBADA

Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.

İLK MAÇLAR 12-14 ŞUBAT TARİHİNDE

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.