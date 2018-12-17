Uefa Kura Çekimi Canlı İzle| Galatasaray-Fenerbahçe UEFA Rakipleri

Uefa Kura Çekimi Canlı İzle... detayları ile beraberiz. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi dört takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Galatasaray ve Fenerbahçe ise seribaşı olmayan takımlardan oluşan ikinci torbadan kuraya girecek.İşte detaylar...

FENERBAHÇE VE GALATASARAY 2.TORBADA

Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.

İLK MAÇLAR 12-14 ŞUBAT TARİHİNDE

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.