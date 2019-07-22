UEFA Kura çekimi canlı izle| Trabzonspor Yeni Malatyaspor rakipleri kim oldu

UEFA Kura çekimi canlı izle... Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı kura çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek. Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:

Sparta Prag

AEK, Espanyol / Stjarnan

Domzale / Malmö

Buducnost Podgorica / Zorya

Arsenal Tula / Neftçi

Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri:

Rijeka

PSV / Basel

Connah's Quay / Partizan

Flora Tallinn / E. Frankfurt

Jeunesse Esch / Vitoria