İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UEFA Kura çekimi canlı izle| Trabzonspor Yeni Malatyaspor rakipleri kim oldu

UEFA Kura çekimi canlı izle| Trabzonspor Yeni Malatyaspor rakipleri kim oldu
UEFA Kura çekimi canlı izle| Trabzonspor Yeni Malatyaspor rakipleri kim oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakiplerinin belli olacağı kura çekimini futbolseverler canlı olarak izlemek istiyor. Peki UEFA Avrupa kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Kura çekimi canlı izle... Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı kura çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek. Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:

Sparta Prag

AEK, Espanyol / Stjarnan

Domzale / Malmö

Buducnost Podgorica / Zorya

Arsenal Tula / Neftçi

Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri:

Rijeka

PSV / Basel

Connah's Quay / Partizan

Flora Tallinn / E. Frankfurt

Jeunesse Esch / Vitoria

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.