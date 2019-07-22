UEFA Kura çekimi canlı izle| Trabzonspor Yeni Malatyaspor rakipleri kim oldu

UEFA Kura çekimi canlı izle... Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı kura çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek. Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
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Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:
Sparta Prag
AEK, Espanyol / Stjarnan
Domzale / Malmö
Buducnost Podgorica / Zorya
Arsenal Tula / Neftçi
Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri:
Rijeka
PSV / Basel
Connah's Quay / Partizan
Flora Tallinn / E. Frankfurt
Jeunesse Esch / Vitoria