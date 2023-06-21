UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kuraları, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde çekildi. Kurada Türkiye'den Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Zalgiris Vilnius - FC Struga eşleşmesi galibi ile mücadele edecek. 2. ön eleme turun da ilk maçlar 25 veya 26 Temmuz, rövanşlar ise 1 veya 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turundaki diğer eşleşmeler ise şu şekilde:

Zalgiris Vilnius / Struga - Galatasaray

Ballkani / Ludogorets - Olimpija Ljubljana / Valmiera

Rakow Czestochowa / Flora Tallinn - Lincoln Red Imps / Karabağ

Klaksvik / Ferencvaros - Hacken / The New Saints

HJK Helsinki / Larne - Molde

Shamrock Rovers / Ön elemeden gelecek takım - Kopenhag

Farul Constanta / Sheriff Tiraspol - Hamrun Spartans / Maccabi Haifa

Aris Limassol - Partizani / BATE Borisov

Urartu / Zrinjski - Slovan Bratislava / Swift Hesper

GNK Dinamo - Astana / Dinamo Tiflis

Dnipro-1 - Panathinaikos

Servette - Genk

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