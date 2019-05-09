UEFA Şampiyonlar Ligi Finali açılış töreninde Imagine Dragons sahne alacak

2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreni'nde Imagine Dragons'un canlı performans gerçekleştireceği duyurdu. Yapılan açıklamada; 'Radioactive' ve 'Thunder' parçalarıyla bilinen Grammy ödüllü rock grubu, 1 Haziran tarihinde Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda Pepsi sponsorluğunda açılış öncesinde sahne alacak.

Imagine Dragons'un solisti Dan Reynolds şu ifadeleri getirdi: "UEFA Şampiyonlar Ligi Finali açılış töreninde evrendeki en tutkulu spor hayranlarının karşısına çıkacağımız için gurur duyuyoruz. Madrid'de harika bir gösteri olacak".

PepsiCo Global İçecekler Başkan Yardımcısı Natalia Filippociants şu ifadeleri dile getirdi: "Hem müzik, hem de futbolda efsanevi bir geçmişe sahip bir marka olarak şirketimiz için UEFA Şampiyonlar Ligi Finali açılış töreninden daha büyük veya önemli bir olay yok. Her yıl açılıştan dakikalar öncesinde performansın ve enerjinin zirvesine ulaşıyoruz. Günümüzün önemli rock grubu Imagine Dragons'u sahneye çıkararak heyecan verici bir final yaşatmak, bu ortaklığın geçmişten günümüze gerçek bir kutlaması niteliğindedir".

Pepsi ile 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali açılış töreninde yapmış olduğu işbirliğinden oldukça büyük heyecan duyduklarını belirten UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein, "Açılış töreni, içecek markası ile olan ortaklığımız sayesinde 4'üncü yılında hayranlarına destansı bir müzik, eğlence ve spor deneyimi yaşatacak. Dua Lipa'nın geçen yılki performansı büyük bir başarı elde etmiş olup şimdiye kadar en çok izlenen sosyal medya içeriğimiz olmuştur. Imagine Dragons'un açılış törenindeki performansıyla futbol hayranlarına güzel bir rock gösterisi yaşatacağından eminiz'' şeklinde konuştu.