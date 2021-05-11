UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye'den Portekiz'e aldı

UEFA Türkiye'nin de görüşünü olarak görüşerek final maçını 29 Mayıs'ta Porto'da Dragao Stadı'nda oynanmasına karar verdiği öğrenildi. UEFA'dan resmi açıklamanın yarın yapılması beklenirken UEFA'nın Türkiye'ye isteği olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yılında 2023'te Şampiyonlar Ligi finalinin sözünü aldığı ve başka bir organizasyonu daha vereceği öğrenildi.