UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu maçları yarın başlıyor. Tur atlayan takımların play-off mücadelesi vermeye hak kazanacağı turda yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının programı şu şekilde:
Yarın
20.00 Sheriff (Moldova) - Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
21.00 Monaco (Fransa) - PSV Eindhoven (Hollanda)
21.45 St. Gilloise (Belçika) - Rangers (İskoçya)
22.00 Benfica (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)
3 Ağustos Çarşamba
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan)
19.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Zalgiris (Litvanya)
20.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Sturm Graz (Avusturya)
21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Pyunik (Ermenistan)
Bu turda rövanş maçları 9 Ağustos Salı günü oynanacak.
Yunus Kılıç