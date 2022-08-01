UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu maçları yarın başlıyor. Tur atlayan takımların play-off mücadelesi vermeye hak kazanacağı turda yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

20.00 Sheriff (Moldova) - Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.00 Monaco (Fransa) - PSV Eindhoven (Hollanda)

21.45 St. Gilloise (Belçika) - Rangers (İskoçya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)

3 Ağustos Çarşamba

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan)

19.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Zalgiris (Litvanya)

20.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Sturm Graz (Avusturya)

21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Pyunik (Ermenistan)

Bu turda rövanş maçları 9 Ağustos Salı günü oynanacak.

Yunus Kılıç

