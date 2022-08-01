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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu ilk maçları yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu maçları yarın başlıyor. Tur atlayan takımların play-off mücadelesi vermeye hak kazanacağı turda yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının programı şu şekilde:

Yarın
20.00 Sheriff (Moldova) - Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
21.00 Monaco (Fransa) - PSV Eindhoven (Hollanda)
21.45 St. Gilloise (Belçika) - Rangers (İskoçya)
22.00 Benfica (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)

3 Ağustos Çarşamba
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan)
19.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Zalgiris (Litvanya)
20.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Sturm Graz (Avusturya)
21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Pyunik (Ermenistan)
Bu turda rövanş maçları 9 Ağustos Salı günü oynanacak.

Yunus Kılıç
 

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