UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek takımlar Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi ile belli oldu. Böylelikle Türkiye'yi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın da grup aşamasındaki rakipleri belirlenmiş oldu. Kuraya 4. torbadan katılan siyah-beyazlıların rakipleri C Grubu'nda Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Ajax, Bundes Liga takımlarından Borussia Dortmund, Portekiz Ligi temsilcisi Sporting Lizbon oldu.
Ahmet Nur Çebi'den kulüp temsilcilerine forma jesti
Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ta grup kura çekimine katılan Başkan Ahmet Nur Çebi, grup kuralarının İstanbul'da çekilmesi nedeniyle kuraya katılan kulüp temsilcilerine forma hediye etti. Kulüp temsilcilerinin isimlerinin yazılı olduğu formaları hediye eden Başkan Çebi, formalarla birlikte başarı dileklerini ilettiği bir mektup da iletti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar 14-15 Eylül tarihinde oynanacak. Grup aşamasının son mücadeleleri ise 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali ise Rusya'nın St. Petersburg kentinde 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.
Çekilen kuraya göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şu şekilde:
A Grubu
Manchester City
Paris Saint Germain
Leipzig
Club Brugge
B Grubu
Atletico Madrid
Liverpool
Porto
Milan
C Grubu
Sporting
Borussia Dortmund
Ajax
Beşiktaş
D Grubu
Inter
Real Madrid
Shaktar Donetsk
Sheriff
E Grubu
Bayern Münih
Barcelona
Benfica
Dynamo Kiev
F Grubu
Villereal
Manchester United
Atalanta
Young Boys
G Grubu
Lille
Sevilla
Salzburg
Wolfsburg
H Grubu
Chelsea
Juventus
Zenit
Malmö
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