UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın çekilecek. 2019-2020 sezonu grup kura çekimi TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi geçtiğimiz sezon ligi zirvede tamamlayan Galatasaray temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, kuralarda 4. torbada yer alacak. 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Bu sezon ligde İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan 4'er takım yer alacak.
Grup maçları 17-18 Eylül'de başlayacak ve 10-11 Aralık'ta oynanacak son karşılaşmalarla tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde final 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak son takımlar bu akşam oynanacak play-off müsabakalarıyla belli olacak.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşen takımlar ise şöyle:
İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia
İngiltere: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur
İtalya: Juventus, Napoli, Inter, Atalanta
Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig
Fransa: Paris, Lyon, LOSC Lille
Rusya: Zenit, Lokomotiv Moskova
Portekiz: Benfica
Ukrayna: Shakhtar Donetsk
Belçika: Genk
TÜRKİYE: GALATASARAY
Avusturya: Salzburg
Yunanistan: Olympiacos
Hırvatistan: GNK Dinamo Zagreb
Sırbistan: Kızılyıldız
Oğuzhan Ort