UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen takımların eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından belli oldu. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş karşılaşmaları 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak. Bugün öğle saatlerinde kura çekimi yapılmış ancak yaşanan karışıklık sebebiyle UEFA, kuranın tekrarlanmasına karar vermişti.

Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunda Ajax, Bayern Münih, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Lille gruplarını lider tamamlarken; Atletico Madrid, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Sporting Lizbon, Salzburg, Benfica ve Villarreal ise ikinci olarak gruptan çıkan takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Salzburg - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madrid

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