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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde yaşanan karışıklık sonrası yeni eşleşmeler belli oldu. UEFA, öğle saatlerindeki kuraları iptal etmiş ve tekrarlanmasına karar vermişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen takımların eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından belli oldu. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş karşılaşmaları 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak. Bugün öğle saatlerinde kura çekimi yapılmış ancak yaşanan karışıklık sebebiyle UEFA, kuranın tekrarlanmasına karar vermişti.

Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunda Ajax, Bayern Münih, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Lille gruplarını lider tamamlarken; Atletico Madrid, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Sporting Lizbon, Salzburg, Benfica ve Villarreal ise ikinci olarak gruptan çıkan takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Salzburg - Bayern Münih
Sporting - Manchester City
Benfica - Ajax
Chelsea - Lille
Atletico Madrid - Manchester United
Villarreal - Juventus
Inter - Liverpool
PSG - Real Madrid

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