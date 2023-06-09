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UEFA Şampiyonunun belirleneceği Atatürk Olimpiyat Stadı havadan görüntülendi

UEFA Şampiyonunun belirleneceği Atatürk Olimpiyat Stadı havadan görüntülendi
UEFA Şampiyonunun belirleneceği Atatürk Olimpiyat Stadı havadan görüntülendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son hazırlıklar yapılıyor. Havadan çekilen görüntülerde stadın çimlerinde yapılan bakım çalışmaları dikkat çekti.

UEFA Şampiyonunun belirleneceği Atatürk Olimpiyat Stadı havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul'da Cumartesi günü İnter ve Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu havadan görüntülendi. Görüntülerde stadın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı, stada giden bir çok yolda kontrollü geçişe izin verildiği görüldü. Ayrıca stadın bir kale arkasında İtalya'nın Inter takımının ismi ve logosu yer alırken diğer kale arkasında ise İngiltere'nin Manchester City takımının logosu ve adının yazdığı görülüyor. Büyük finalin 10 Haziran Cumartesi saat 22.00'de İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun

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