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UEFA, Trabzonspor-AEK maçına özel güvenlik müdürü atadı

UEFA, Trabzonspor-AEK maçına özel güvenlik müdürü atadı
UEFA, Trabzonspor-AEK maçına özel güvenlik müdürü atadı

UEFA, Trabzonspor ile AEK arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını riskli maçlar kategorisinde değerlendirerek özel güvenlik müdürü atadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, 29 Ağustos Perşembe günü sahasında saat 20.30'da başlayacak mücadelede AEK ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.

Alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili değerlendirmenin yapıldığı toplantıda Ustaoğlu, Trabzon halkının kendisine yakışan misafirperverliği en iyi şekilde göstereceğine inandığını belirterek, "Trabzon şehri ve Trabzonspor son yıllarda çok güzel bir imaj veriyor. Takım oynadığı futbolla zevk verirken, centilmenliğimizi de futbolumuza katarak yükselen olumlu imajımızı tüm Avrupa'ya en iyi şekilde göstereceğimize inanıyorum" dedi.

Öte yandan UEFA, Trabzonspor ile Yunanistan temsilcisi AEK arasında oynanacak olan müsabakayı riskli maçlar kategorisinde değerlendirerek özel güvenlik müdürü atadı. Ayrıca 300'e yakın AEK taraftarının da müsabakayı izlemesi beklenirken, karşılaşmada 2 bin 100 güvenlik görevlisi de görev alacak.  

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