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UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike!

UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike!
UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil eden Galatasaray,Başakşehir,Beşiktaş ve Trabzonspor arasında gruplardan çıkmayı başarabilen tek takım Medipol Başakşehir oldu. Oluşan bu durum UEFA ülke puanını da tehlikeye sokmuş durumda. Peki puan sıralamasında son durum ne? İşte o liste...

Bu sezon 4 takım ile katıldığımız ve sadece Medipol Başakşehir'in grubundan çıkmayı başarabildiği UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle turnuvaya gönderebilecek. 

AVUSTURYA PUAN SIRALAMASINDA ENSEMİZDE

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi bekleyen en önemli tehlike, Avusturya takımlarının son dönemde aldığı başarılı sonuçlar. 32.800 puanla 11. sırada yer aldığımız sıralama cetvelinde 12'inci sıradaki Avusturya, puanını 32,125'e yükseltti ve 2 takım ile (Salzburg), (LASK Linz), Avrupa Ligi'nin son 32 takımı arasında yer alıyor. Ülkemizden ise Avrupa'da yoluna tek takım olarak devam eden sadece Başakşehir kaldı. 

İşte dün gece oynanan maçların ardından ülkelerin UEFA puan sıralaması şöyle oluştu:

1-İSPANYA - 97,712
2-İNGİLTERE - 86,462
3-ALMANYA - 68.498
4-İTALYA - 66.510
5-FRANSA - 56.082
6-PORTEKİZ - 48.849
7-RUSYA - 45.529
8-BELÇİKA - 37.500
9-HOLLANDA - 35.150
10-UKRAYNA - 33.500
11-TÜRKİYE - 32.800
12-AVUSTURYA - 32.125  

 

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