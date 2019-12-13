UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike!

Bu sezon 4 takım ile katıldığımız ve sadece Medipol Başakşehir'in grubundan çıkmayı başarabildiği UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle turnuvaya gönderebilecek.
AVUSTURYA PUAN SIRALAMASINDA ENSEMİZDE
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi bekleyen en önemli tehlike, Avusturya takımlarının son dönemde aldığı başarılı sonuçlar. 32.800 puanla 11. sırada yer aldığımız sıralama cetvelinde 12'inci sıradaki Avusturya, puanını 32,125'e yükseltti ve 2 takım ile (Salzburg), (LASK Linz), Avrupa Ligi'nin son 32 takımı arasında yer alıyor. Ülkemizden ise Avrupa'da yoluna tek takım olarak devam eden sadece Başakşehir kaldı.
İşte dün gece oynanan maçların ardından ülkelerin UEFA puan sıralaması şöyle oluştu:
1-İSPANYA - 97,712
2-İNGİLTERE - 86,462
3-ALMANYA - 68.498
4-İTALYA - 66.510
5-FRANSA - 56.082
6-PORTEKİZ - 48.849
7-RUSYA - 45.529
8-BELÇİKA - 37.500
9-HOLLANDA - 35.150
10-UKRAYNA - 33.500
11-TÜRKİYE - 32.800
12-AVUSTURYA - 32.125
RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜSTÜNE TIKLAYINIZ