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UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu!

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu!
UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 kulübün UEFA Lisansı, 7 Kulübün ise Ulusal Lisans almaya hak kazandığını açıkladı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu bugün yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler yönünden inceledi ve 2023-2024 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Buna göre; 18 kulüp UEFA Lisansı, 7 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Yapılan incelemeler sonucunda UEFA Lisansı almaya hak kazanan kulüpler şöyle:

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor, Konyaspor, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Medipol Başakşehir FK, Kasımpaşa ve Trabzonspor
Spor Toto 1. Lig: Göztepe
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: ALG Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K., Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor

Yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise şu şekilde:
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor, Çaykur Rizespor, Manisa Futbol Kulübü ve Samsunspor
TFF 2. Lig: 24Erzincanspor ve Kırklarelispor

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