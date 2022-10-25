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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e AVAR görevi

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e AVAR görevi
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e AVAR görevi

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanacak PSV - Arsenal maçında Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR), FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen olacak.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Hollanda'nın PSV ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında, 27 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A Grubu müsabakasında AVAR olarak görev yapacak.
Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello'nun yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Davide Imperiale yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Antonio Rapuano olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati de VAR görevini üstlenecek.

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