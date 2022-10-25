UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e AVAR görevi

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Hollanda'nın PSV ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında, 27 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A Grubu müsabakasında AVAR olarak görev yapacak.

Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello'nun yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Davide Imperiale yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Antonio Rapuano olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati de VAR görevini üstlenecek.

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