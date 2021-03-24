UEFA'dan Beşiktaş'a ceza!

UEFA, Beşiktaş'ın vadesi 30 Eylül'de dolan ödemelerini gerçekleştirmediği gerekçesiyle, UEFA organizasyonlarından 2021-2022 sezonunda elde edeceği gelirlerin yüzde 15'ine el koyma kararı verdi. Siyah-beyazlı ekip, finansal ihmal yapmadığını ispatlayamaması halinde, yüzde 15'lik gelirinden mahrum kalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Birimi'nin verdiği karar doğrultusunda, siyah-beyazlıların Finansal Fair Play çerçevesinde ihlal yaptığı belirtildi. Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmediği ifade edilen açıklamada, kulübün 30 Haziran 2021 tarihine kadar ödemeyi yaptığına ilişkin kanıt sunması halinde cezanın kaldırılacağı vurgulandı. Yaşanan gelişme üzerine Beşiktaş Yönetimi alınan kararla ilgili olarak görüşmelerini sürdürüyor.