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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Chelsea-Valencia müsabakasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Chelsea ile İspanya'nın Valencia takımları arasında 17 Eylül 2019 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu müsabakasını yönetecek. İngiltere'nin Londra şehrindeki Stamford Bridge Stadyumu'nda, TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabakanın VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık görev yapacak" ifadeleri kullanıldı.

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