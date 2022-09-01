UEFA'dan Emre Belözoğlu'na ceza

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na, UEFA'dan kötü haber geldi. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya mücadelesinde Belözoğlu'nun 'gölge antrenörlük' yapmasını gerekçe gösteren UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 42 yaşındaki antrenörün UEFA karşılaşmalarında herhangi bir ‘teknik direktörlük' faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiği duyuruldu. Kararın, yönetmeliklerde öngörülen kriterlerin yerine getirilene kadar geçerli olacağı belirtildi. Ayrıca Emre Belözoğlu'na, genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi.

Başakşehir'e de aynı gerekçeden 10 bin Euro para cezası kesildi. Turuncu-lacivertliler, bunun yanında deplasmandaki Netanya maçının geç başlamasındaki sorumluluğundan dolayı da 10 bin Euro ceza ödeyecek.