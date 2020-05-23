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UEFA'dan ligler hakkında açıklama

UEFA'dan ligler hakkında açıklama
UEFA'dan ligler hakkında açıklama

Koronavirüs salgını geçtiğimiz yılın son aylarında Çin’in Wuhan kentinden bütün dünyaya yayılmaya başladıktan sonra salgının önüne geçebilmek için devletler, çok çeşitli önlemler alınmak zorunda kaldı. Bu önlemler arasından spor haberleri gündemiyle ilgili gelen ilk karar maçların seyircisiz oynanması kararıydı. Bu karar taraftarların heveslerini kırarak çok sayıda tepki alınmasına yol açtı.

Salgının ilerlemesi üzerine takımlar bünyesinde yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri arasından pozitif vakaların çıkması nedeniyle de ligler tamamen ertelendi. Salgın spor camiasında gerginlik uyandırmaya devam ederken UEFA 55 ülkenin de katılımıyla telekonferans yöntemi ile bir toplantı yapma kararı aldı.

Spor haberi gündeminde olan bu toplantıda 2020 futbol takviminin nasıl olması gerektiği tartışılacak. Haber365 tarafından edinilen bilgiye göre bu kritik toplantıda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve üye ülkelerin liglerinin nasıl yapılması gerektiği tartışılacak.

Toplantıda farklı ligler hakkında fikir alışverişi yapılacak olmasına ilaveten toplantı gündemi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. Türkiye ve İtalya'nın açılış maçı ile 12 Haziran'da başlaması planlanan ligin ertelenip ertelenmeyeceği konusu toplantının en önemli maddesi olacak.

Haber365 kaynaklarından gelen başka bilgilere göre UEFA Başkanı Ceferin yaptığı açıklamasında Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin en geç 3 Ağustos tarihinde bitmesini gerektiğinin altını çizdi. Final maçını son güne bırakabileceklerini dile getiren Ceferin, salgının kontrol altına alınması takdirde liglerin tahmin ettiklerinden daha erken başlayabileceğini duyurdu. Liglerin sonuna kadar oynanması taraftarı olan Ceferin, herhangi bir lig koronavirüs salgını sebebiyle oynamama kararı alırsa, UEFA'nın bu konu hakkında hiçbir yaptırımının olamayacağını söyledi.

Bu salgın döneminde liglerin tekrar başlaması durumunda bile maçların sağlık kurallarına uyulması için seyircisiz oynanmak zorunda olduğunu verilecek kararların insanların sağlığını düşünerek alınması gerektiğini söyleyen Ceferin “İnsanlar futbolu istiyor” dedi.

Ceferin'den önemli bir açıklama da kimin şampiyon olacağı üzerine geldi. Lig yapılsa da yapılmasa da Liverpool'un bir şekilde şampiyon ilan edileceğini düşündüğünü söyledi. İlaveten spor haberi gündeminde olan başka bir açıklama ise FIFA'nın ülkelerin aldığı sezonları geçersiz sayma fikrini yadırgamadığını açıklaması oldu. Ancak ülkelerin sağlık durumlarının düzelmesi durumunda böyle bir olayın yaşanmayacağı da belirtildi.

Kaynak : https://www.haber365.com.tr/spor-haberleri 

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