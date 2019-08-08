Ufuk Sarıca: 'Olimpiyat en büyük hayalimiz'

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası öncesinde gerçekleşen medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hazırlık sürecine etap etap devam ettiklerini belirten Sarıca, “Bir kampımız vardı, onu bitirdik. 2 tane hazırlık maçımız vardı. Fransa ve Tunus ile oynadık. Bun maçları sonuç anlamında oldukça iyi geçtik. Özellikle Fransa galibiyeti moral ve öz güven için iyi ama Dünya Kupası'nda oynayacağımız oyun için yeterli değil. Biraz eksiklerimiz var. Sakatlarımızdan ve geç katılanlardan dolayı tam takım olamadık. Önümüzde belli bir süre var, o sürede de hazır olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Kampların verimli olduğunu ifade eden Ufuk Sarıca, “Takıma biraz daha fazla yükleme yapıyoruz. Bu seferki verim olarak benim beklentimin biraz altındaydı. Önümüzde süreç var. Daha İstanbul'da 2, Yunanistan'da 3 tane maçımız var. Oradaki turnuva oldukça sert olacak. İtalya, Sırbistan ve Yunanistan ile oynayacağız. Bunlar ölçü değil, yetiştirmemiz gereken konular var” şeklinde konuştu.

“SEMİH DAHA TAKIMLA İDMANLARA BAŞLAYAMADI”

Sakatlığını devam eden Semih Erdem'in son durumu hakkında bilgi veren Sarıca, “Semih daha takımla idmanlara başlayamadı. Kendi bireysel olarak koşulara başladı. Hafta başına yetiştirmeye çalışıyoruz. Arada oynayacağımız maçlardan dolayı takım antrenmanı sayımız azalıyor” dedi.

“BU TURNUVANIN EN DEĞERLİ MAÇI JAPONYA”

Gruptaki rakiplerden Çekya'da Jan Vesely'nin sorulması üzerine Ufuk Sarıca, “Çekya kırılmadan ziyade sonuç maçı olabilir. Bu turnuvanın en değerli maçı Japonya maçı. Turnuvanın hem ilk günü olmasından dolayı hem oradaki ortam, iklim bunlar hep ilk günler zordur. Çok da fazla bilmediğimiz, Avrupa basketbolu dışında bir rakibimiz var. Dolayısıyla en kıymetli maç, ilk günkü Japonya maçı. Son günkü Çekya maçı sonuç maçı olabilir. Vesely enerjik ve o takımın önemli parçalarından biri. Vesely ile ne oynayacaklarını biliyoruz ama onsuz ne oynayacaklarını bilmiyoruz. Turnuvaya iyi bir başlangıç yaparsak son gün sahada çok daha iyi bir milli takım olarak bulunacağımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“OLİMPİYAT BİZİM EN BÜYÜK HAYALİMİZ”

Olimpiyat vizesi konusundaki düşüncelerini de dile getiren Sarıca, “Kotayı almaya çalışacağız. Kota çok kolay değil. Olimpiyat statüsü karışık ve adil değil. Olimpiyat bizim en büyük hayalimiz. Uzun sürelerdir oralarda yokuz. Bence Türk basketbolu olarak oralarda olmamız gerekiyor. İnşallah bu Dünya Kupası'nda olmadı elemelerde bunu başararak olimpiyatlarda olacağız” ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Ort/İHA)