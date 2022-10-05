Ufuk Sarıca: 'Taraftarımızdan yoksun oynamak bizim için zordu'

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Yunanistan ekibi AEK'yı 91-88 mağlup eden Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, iyi bir takıma karşı zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Avrupa arenasındaki ilk maçlarında çok sayıda yeni oyuncularının olduğunu ifade eden Sarıca, "Bu atlanmaması gereken bir konu. Bu tabii ki bir mazeret değil ama bir gerçek. Dolayısıyla yeni oyuncularla, AEK gibi bir takıma karşı taraftarımızdan yoksun oynamak bizim için zordu. Ama önemli bir galibiyet aldık. Zaman zaman defans kısmında aksadık, basit hatalar yaptığımız anlar oldu. Hücumda yüzdelerimiz ve top paylaşımımız çok iyiydi" dedi.

Ali Gözeten

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.