Ufuk Sarıca'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadroda korona virüs rastlanmasının ardından spor camiası geçmiş olsun mesajları yayımlamaya devam ediyor. A Milli Basketbol Takımı ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Basketbol takımındaki dostlarımıza, sporcu kardeşlerimize ve idari bölümde çalışan arkadaşlarımıza geçmiş olsun... Umarım detaylı tarama sonuçları iyi çıkar ve bu tatsız dönem kısa sürede atlatılır..#EvdeKal" dedi.