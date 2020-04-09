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Uganda Cumhurbaşkanı vatandaşlarını uyarmak için evinde spor yaptı

Uganda Cumhurbaşkanı vatandaşlarını uyarmak için evinde spor yaptı
Uganda Cumhurbaşkanı vatandaşlarını uyarmak için evinde spor yaptı

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacı evinde spor yaparak, dışarıda spor yapan vatandaşlarını uyardı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek için evinde spor yaparak, dışarıda spor yapan vatandaşlarını uyarırken, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda vatandaşların evde yapabileceği egzersizleri gösterdi. Museveni, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Köprüsü'nde dolaşan, egzersiz yapan birçok insanın videosunu gördüm. Herkes bunu durdurmalı. Spor yapmak istiyorsanız, bunu iç mekanlarda yapabilirsiniz. Bunun yarın nasıl yapılacağını göstereceğim. Sizin için bir video yapacağım" dedi.

Öte yandan Uganda'da 53 kişide korona virüs tespit edilirken, ülkede Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sıkılaştırıldı. Uganda güvenlik güçlerinin, alınan tedbirleri ihlal eden 100'den fazla kişiyi tutukladığı öğrenildi.

Hamad Alnajjar
 

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