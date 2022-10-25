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Uganda'da görme engelliler okulunda yangın: 11 ölü, 6 yaralı

Uganda'da görme engelliler okulunda yangın: 11 ölü, 6 yaralı
Uganda'da görme engelliler okulunda yangın: 11 ölü, 6 yaralı

Uganda’da görme engelliler okulunun yatakhanesinde çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Uganda'nın başkenti Kampala'nın doğusundaki Salaam görme engelliler okulundaki yatakhanede sabah saatlerinde yangın çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralıların Herona Hastanesinde tedavi altına alındığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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