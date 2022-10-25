Uganda'da görme engelliler okulunda yangın: 11 ölü, 6 yaralı

Uganda'nın başkenti Kampala'nın doğusundaki Salaam görme engelliler okulundaki yatakhanede sabah saatlerinde yangın çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralıların Herona Hastanesinde tedavi altına alındığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.