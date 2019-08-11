İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uganda'da hayırseverlerden Kurban Bayramı'nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı

Uganda'da hayırseverlerden Kurban Bayramı'nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı
Uganda'da hayırseverlerden Kurban Bayramı'nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı

Uganda'da Kurban Bayramı boyunca her gün 5 binden fazla kişiye kurban etinden yapılan yemekler dağıtılacak.

Türkiye'den hayırsever Ahmet Ertürk tarafından toplanan kurban bağışlarıyla kesilen büyükbaş hayvanlar, yemek yapılarak muhtaç kişilere dağıtılıyor. Bayram süresince 200'den fazla büyükbaş hayvan kesilerek yemek yapılıp halka dağıtılacak. 5 binden fazla müslümana yemek ikram edileceğini belirten hayırsever Ahmet Ertürk, “Bu sene Kurban Bayramı'nda yine Müslümanlarla Afrika'da beraberiz. Burada tüm müslümanlara yemek ikram edeceğiz. Yemekler hazırlandı. Gönlümüz Türkiye'de ama fiziki olarak buradayız, müslümanlarla beraberiz. Hayırlı bayramlar olsun inşallah” ifadelerini kullandı. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.