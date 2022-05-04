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Uganda'da otobüs devrildi: 20 ölü

Uganda'da otobüs devrildi: 20 ölü
Uganda'da otobüs devrildi: 20 ölü

Uganda’nın batısında seyir halindeyken devrilen otobüste bulunan en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Uganda’da otobüs devrildi - Tıkla İzle

Uganda'nın batısında Fort Portal kentinden başkent Kampala'ya giden bir otobüs devrildi. Polis ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, nedeni henüz belirlenemeyen kazada en az 20 kişi hayatını kaybetti. Devrilen otobüste hayatını kaybeden kişiler arasında bulunan 7 kişinin reşit olmadığı da belirtildi.

Polis kaynaklarına göre, 24 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında yaşanan 387 kazada 60 kişi hayatını kaybetti. Yolların dar ve kötü olduğu Uganda'da sık sık ölümcül motosiklet kazaları da meydana geliyor.

Muhammed Rabah
 

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