Uganda'da yeni yıl kutlamalarında izdiham: 9 ölü

Uganda'nın başkenti Kampala'daki "Freedom City" alışveriş merkezinin dışındaki havai fişek gösterisinin ardından izdiham yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer 5 kişinin olay yerinde, 4 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis sözcüsü Luke Owoyesigyire olayın ardından yaptığı açıklamada, "Kampala'daki Freedom City alışveriş merkezinin dışındaki havai fişek gösterisinin ardından izdiham yaşandı ve 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Acil müdahale ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ölü sayısı 9'a yükseldi" dedi.

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