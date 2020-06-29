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Uğur böceklerinden görsel şölen

Uğur böceklerinden görsel şölen
Uğur böceklerinden görsel şölen

Kahramanmaraş'ın 2 bin 400 metre yüksekliğindeki Uludaz tepesine göç eden uğur böcekleri görenleri hayran bırakıyor.

Uğur böceklerinden görsel şölen - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'a 60 kilometre mesafede yer alan Uludaz tepesinde bulunan uğur böceği türü, halk arasında "gelin böceği", “yedi benekli” veya "uç uç böceği" olarak da anılıyor. Zirveyi adeta kırmızıya boyayan uğur böceklerini görmek için ülkenin çeşitli yerlerinden bölgeye doğa tutkunları geliyor. Özellikle fotoğraf tutkunları her yıl Haziran ayındaki bu görsel şöleni fotoğraflıyor.

Turizm potansiyeline katkı sunmaları için 2014 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerince korumaya alınan uğur böcekleri için pandemi nedeniyle toplu ziyaretlere ya da şenlik gibi etkinliklere izin verilmiyor.

Bölgenin çok sarp olmasından dolayı bölgeye gelenler Uludaz Tepesinin turizme kazandırılması için buradaki yolun ve çevre düzenlemesinin yapılmasını istediler.
Koloniler halinde bulunan yedi benekli uğur böceklerine ev sahipliği yapan bölgede sis ve bulut ise eksik olmuyor.

Muhammet Özer
 

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