Uğur Dündar'ın çıldırdığı anlar

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim kurulu üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantıda sportif faaliyetlerin durumu ve idari konuların konuşulmasının ardından, yönetim ve denetim kurulu raporları hakkında görüşme maddesine geçildi. Kongre üyesi Murat Aksoy konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Aksoy'un konuşmasını uzatması sonrası Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, uyarıda bulunarak sözlerini toparlamasını istedi. Bir süre sonra salondan yükselen seslere Aksoy karşılık verirken, Başkan Dündar da salona müsterih olunmasını istedi. Kürsüde konuşmasını tamamlamayan Aksoy'a bu kez sesini yükselten Dündar, “Rica ediyorum bitirin. Lütfen bitirin. Bakın nasıl tepki gösteriyorlar, lütfen. Görevlileri çağıracağım, beni buna mecbur etmeyin” ifadelerini kullandı.

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