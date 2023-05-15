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Uğur Işılak'ı dinlediği için bir vatandaşı darp ettiği iddia edilen saldırgan kameraya yansıdı

Uğur Işılak'ı dinlediği için bir vatandaşı darp ettiği iddia edilen saldırgan kameraya yansıdı
Uğur Işılak'ı dinlediği için bir vatandaşı darp ettiği iddia edilen saldırgan kameraya yansıdı

Uğur Işılak'ın şarkısını dinlediği için bir vatandaşı sokak ortasında darp ettiği iddia edilen saldırgan cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uğur Işılak'ı dinlediği için bir vatandaşı darp ettiği iddia edilen saldırgan kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Uğur Işılak'ı dinlediği için bir adam tarafından sokak ortasında saldırıya uğradığını iddia eden vatandaş, yaşadığı o korku dolu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında Uğur Işılak dinlediği için bebeği ve 5 aylık hamile eşi yanındayken alkol şişeleri ile saldırıya uğradığını belirten vatandaş, “Küfürler, hakaretler, tehditlerde bulundular. Lütfen sesimin çıkmasına yardım edin” ifadelerini kullandı.

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