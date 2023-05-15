Uğur Işılak'ı dinlediği için bir vatandaşı darp ettiği iddia edilen saldırgan kameraya yansıdı

Uğur Işılak'ı dinlediği için bir adam tarafından sokak ortasında saldırıya uğradığını iddia eden vatandaş, yaşadığı o korku dolu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında Uğur Işılak dinlediği için bebeği ve 5 aylık hamile eşi yanındayken alkol şişeleri ile saldırıya uğradığını belirten vatandaş, “Küfürler, hakaretler, tehditlerde bulundular. Lütfen sesimin çıkmasına yardım edin” ifadelerini kullandı.

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