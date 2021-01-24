Uğur Mumcu'nun Ayvalık'taki evi bu yıl sessiz kaldı

Ayvalık'ta her yıl Aliçetinkaya Mahallesi'ndeki Tapu Kadastro Evleri olarak adlandırılan Bahçelievler Sitesi'ndeki evinin önünde kalabalık grupların katılımıyla ölüm yıl dönümünde anılan Uğur Mumcu için bu yıl aynı etkinlikler yapılamadı. Eşi Güldal Mumcu'nun iki hafta önce Ankara'ya döndüğü öğrenilirken, evde derin bir sessizliğin hakim olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Mumcu'nun sitedeki komşusu Eczacı Fatma Çınar ise korona önlemleri kapsamında hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gerekli izinler alınmasıyla sosyal mesafenin korunarak bu anma etkinliğinin bu yılda sürdürülebilecek iken, bunun yapılmamasının kendilerinin ayıbı olduğunu söyledi.

Suat Salgın

