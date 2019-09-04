Uğur Okulları Darıca Kampüsü açıldı

Türkiye'nin 44 ilinde eğitim hizmeti veren Uğur Okulları, Darıca Kampüsü'nü düzenlenen törenle hizmete açtı. 2 bin 550 metrekarelik kapalı alan ve 2 bin metrekare açık alanda kurulu 20 derslikli kampüsün açılış programına Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Uğur Okulları genel müdür yardımcıları, Uğur Okulları Darıca Kampüsü Kurucu Müdürü İrfan Yılmaz, Darıca Kampüsü kurucusu Kenan Demirci, eğitim yöneticileri ve davetliler katıldı.

“Ülkemize ve insanlığa hizmet ediyoruz”

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Kurumumuz 51 yıldır ülkemizin ve dünyanın gençlerine eğitim üretiyor. Bugün Darıca dahil ülkemizin 44 ilinde 106 okulu ve 77 binin üzerinde öğrencisi, 6 binin üzerinde öğretmeni ile ülkemize ve insanlığa hizmet etmeye çalışan bir kurumuz. Var gücümüz, deneyimimiz, özverimiz ve eğitime adanmışlığımızla çocuklarımıza en iyi eğitimi sunmak için çalışıyoruz. Uğur Okulları geçmişte olduğu gibi bu dönemde de çocuklarının iyi eğitim almasını isteyen velilerin, başarılı olmak isteyen öğrencilerin ve mesleklerini profesyonelce icra etmek isteyen ve başarılı olmak isteyen öğretmenlerin ve diğer eğitim paydaşların güvenilir limanı olmuş ve olmaya devam etmektedir. Kurum olarak bu sorumluluğun farkındayız ve bu sorumluluğu en başarılı şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Bir kurumun dış dünyadaki zorluklarla mücadele edebilmesi için her şeyden önce iç dünyasının güçlü olması gerekiyor. Biz 51 yıllık deneyimimiz ve birikimimiz ile bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Sınava hazırlık deneyimimizi, tüm okullarımıza en başarılı şekilde entegre ederek, öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz Bu yıl LGS'ye giren her 4 öğrencimizden biri yüzde 5'lik dilimde yer aldı. YKS sınavlarında ilk binde 32 derece elde edildi. Üniversite sınavına giren öğrencilerimizden 352'si tıp fakültelerine, 6 bin 554 öğrencimizi mühendislik fakültelerine, 752 öğrencimizi hukuk fakültelerine, 4 bin 238 öğrencimizi iktisadi ve idari bilimler fakültelerine, 9 bin 738 öğrencimizi de diğer fakültelere uğurladık” dedi.

“Bu eğitim kurumu bir çınar misali büyüyecek”

Açılış programında konuşan Uğur Okulları Darıca Kampüsü Kurucu Müdürü İrfan Yılmaz ise, “Dünyada gösterilen tüm çabalar; hayatı iyi bir insan olarak bitirebilmek için çeşitli öğretiler sunar. Bu öğretiler başta aile olmak üzere devlet kurumlarında ve özel okullarda başlar. Biz de Darıca'mızda Uğur ailesinin bir çınarını diktik. Eğitim sektörüne bir fidan diktik. Öncelikle Darıca'da bu fidanın büyümesi için katkıda bulunan yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Burada kurulmuş olan bu eğitim yuvamız çınar misali büyüyecek ve ilelebet burada duracaktır” şeklinde konuştu.

“500 öğrenci kapasitesi ile açılıyor”

500 öğrenci kapasiteli Darıca Kampüsü'ne 5 Milyon Türk Lirası değerinde yeni yatırım yapıldığına değinen Yılmaz; “Ortaokul ve Anadolu Lisemizin bulunduğu kampüsümüzü Darıca ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. 20 derslikli, 2 bin 550 metrekarelik kapalı alan, 2 bin metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde STEM Laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Teknoloji Tasarım Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle Uğur Okulları Darıca Kampüsü'nü resmen eğitime açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler eğitim kampüsündeki sınıfları gezdi.