Uğur Okullarına iç denetimde 'Kurumsal Farkındalık Ödülü'

Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün (TİDE), iç denetimde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği 12. İç Denetim Farkındalık Ödül Töreni 31 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin 54 ilinde 114 okul ve 127 kurs merkezinde global standartlarda uyguladığı 1269 iç denetim kriteri ile eğitim sektöründe fark oluşturan Uğur Okulları "Kurumsal Farkındalık / Mesleki Tanıtım Faaliyetleri Farkındalığı Ödülü"nün sahibi oldu.

Ödül alan tek eğitim kurumu

Mesleki farkındalığın gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan kurum ve kişiler ile toplumsal alanda fark oluşturan kişi ve kurumların ödüllendirildiği törende Uğur Okulları ödüle layık görülen tek eğitim kurumu oldu.

Uğur Okulları adına ödül alan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek “Bir öğretmen ve bir eğitim lideri olarak her zaman odağımızda çocuklarımız yani geleceğimiz var. Bu nedenle sorumluluğumuz çok fazla. Türkiye genelinde öğrenim gören 85 bin öğrencimiz için hem okullarımızda hem kurslarımızda belirlediğimiz 1269 iç denetim kriterimiz var. Faaliyetlerimizi, bu standartlara göre sürdürerek hem muhtemel risklerin önüne geçiyor hem de kurumumuza değer katıyoruz” dedi.

“Farkındalık oluşturuyoruz”

Marka değerinin devamlılığını sağlamak için iç denetiminin önemine de dikkat çeken Nil Çiçek şöyle devam etti: “İç denetim sayesinde süreçlerimizi bağımsız bir şekilde ve objektif olarak gözden geçiriyor, fırsat alanlarımıza odaklanıyoruz. Bunu sistematik bir şekilde ve uluslararası standartlarda yerine getiriyoruz. Türkiye'de eğitim sektöründe iç denetim birimi olan nadir eğitim kurumlarından biriyiz. Denetimlerimizde amacımız hata bulmaktan ziyade kurumlarımıza rehberlik etmek ve muhtemel tehlikelerin önüne geçmek. İşletim Sistemi Uyum Yönergesi ve Kılavuzu'muz var ve kurumlarımıza bu kılavuza uygun olmayan bir unsur olduğunda bu durumun düzeltilmesi için belirli süreler veriyoruz. Çünkü önceliğimiz hiçbir okulumuzda öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerini etkileyecek bir durumun yaşanmaması. İç denetim faaliyetlerimiz çerçevesinde okul ve kurslarımızda; markamızın kurumsal yönetim kültürünün, şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin yaygınlaşmasına hizmet etmiş oluyoruz. Şeffaflık, hesap verebilirlik gibi kurumsal yönetim ilkelerinin, bizim gibi geniş bir paydaş kitlesine sahip, köklü bir kurum tarafından önemsenmesinin toplumsal açıdan da olumlu faydaları olacağına inanıyoruz.”