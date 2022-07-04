Uğur Okullarına sosyal medyada 3. ödül

Marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Brandverse Awards Ödül Töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Marketing Türkiye & BoomSonar ve Dijital Pazarlama İletişimi Platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen törende SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde ödül kazanan markalar açıklandı. Brandverse Awards'un 1 Nisan 2021 - 1 Nisan 2022 dönemini kapsayan değerlendirmesinde; markaların takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. 55 binden fazla sosyal medya hesabının bir yıllık dönemdeki performansı ölçümlenerek hazırlanan verilere göre Uğur Okulları, Özel İlk Orta Eğitim Kurumları kategorisinde 3'üncü kez Gümüş ödülün sahibi oldu. Törende Uğur Okulları adına ödül kabul eden Kurumsal İletişim Ekibi, yeni dönemde de sosyal medya dinamiklerini yakından takip edeceklerini ve takipçilerin dikkatini çekecek iletişim çalışmalarında bulunarak etkileşim oluşturacaklarını söyledi.

Gurur duyuyoruz

Sosyal medyanın, iletişimin en güçlü olduğu alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Uğur Okulları Kurumsal İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Türkay, “Türkiye'nin 53 ilinde 113 okulda eğitim veren, sektörün öncü kurumlarından biri olarak, öğrencilerimiz ve velilerimizle doğrudan ve anlık buluşma anlamında sosyal medyayı yoğun olarak kullanıyoruz. Bunun yanı sıra sosyal medya yeni jenerasyona ulaşmak için en doğru platform. Markaların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Brandverse Awards'de Uğur Okulları'nın, bu yıl 3'üncü kez Özel İlk Orta Eğitim Kurumları kategorisinde Gümüş ödülün sahibi olması bizim için gurur verici. Bu ödül, paylaşımlarımızın geniş kitlelere ulaştığının en önemli göstergesi. Tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz."