Uğurcan Çakır: 'Bu üzüntüyü telafi edeceğiz'

25 yaşındaki file bekçisi, "Bizden beklenen başarılar için daha çok çalışacağız ve emin olun bu üzüntüyü telafi edeceğiz" dedi.

EURO 2020'de A Milli Takım'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Futbolseverlere seslenen Uğurcan, "Sadece çıkartacağımız derslerle hatırlamamız gereken bir turnuvaydı. Gerçekten çok üzgünüz. Bizden beklenen başarılar için daha çok çalışacağız ve emin olun bu üzüntüyü telafi edeceğiz. Her şeye rağmen yanımızda olan, bize destekleriyle güç veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.





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